Kłodzko i ziemia kłodzka. Pomysł na najbliższy weekend (17-19 września). Co robić na weekend w Kłodzku i okolicach?

Każdy, kto choć raz odwiedził ziemię kłodzką, wie, że to wyjątkowe miejsce na mapie Polski. Mnogość zabytków i malownicze krajobrazy zostają w pamięci na lata. Warto wybrać się do muzeów, pochodzić po górach czy zwiedzić ciekawe zabytki. Ale to nie wszystko. W nadchodzącym czasie Kłodzko i ziemia kłodzka gościć będzie wiele imprez, które zdecydowanie warte są odwiedzenia.

Szukacie pomysłu, co robić w Kłodzku i regionie w terminie od 10 do 12 września? W naszym cotygodniowym przeglądzie atrakcji turystycznych, miejsc, imprez i wydarzeń podpowiadamy, co się będzie działo w naszym regionie i polecamy, co warto zobaczyć.

Kliknij przycisk, żeby przejść do galerii