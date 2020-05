Kłodzko Miasto: nowy peron dla podróżnych

- Nowy peron na przystanku Kłodzko Miasto zapewnia dogodny dostęp do pociągów. Ustawiona jest długa szeroka wiata, zamontowane jest oświetlenie i zegary. Do dyspozycji podróżnych będą ławki. Szykowane jest oznakowanie, tablice kierunkowe oraz gabloty z rozkładami jazdy. Wejście na peron poprowadzone jest schodami od przejścia pod torami. W przejściu wykonawca szykuje powierzchnię do ułożenia płytek ściennych i podłogowych. Wykonano już prace odwadniające i izolacyjne - informuje Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP PLK.

Do momentu udostępnienia nowego peronu, podróżni wsiadali do pociągów ze starego nr 1. Prace w obszarze Kłodzka Miasta odbywają się przy zachowaniu obsługi pasażerów. Kursują pociągi pasażerskie i towarowe. Wymaga to od wykonawców zachowania podwyższonego reżimu bezpieczeństwa przy realizacji robót.

Dostępniejsze perony z windami

Kontynuowana jest przebudowa dotychczasowego peronu nr 1. Podróżni zyskają dodatkowe wygodne wejście pochylnią (od ul. Lutyckiej i Kościuszki). Wykonana jest już betonowa nawierzchnia i obrzeża. Na obu peronach (dotychczasowym nr 1 oraz nowym nr 2) windy będą ułatwiały dostęp do pociągów szczególnie podróżnym o ograniczonych możliwościach poruszania się. Są już wybudowane szyby windowe naprzeciw schodów z przejścia tunelowego.