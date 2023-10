Kłodzko, Międzygórze i Nysa Kłodzka jako Łaba. W tych miejscach kręcono sceny serialu "Czterej pancerni i pies"

"Czterej pancerni i pies" przez długi czas był ulubionym serialem tysięcy Polaków. Przygody "Pancernych" i ich przyjaciół po dziś cieszą się sporym zainteresowaniem, o czym świadczyć mogą częste emisje w telewizji publicznej. O tym, że w filmie "grało" Kłodzko i Twierdza Kłodzko wie niemal każdy. A pamiętacie pierwszy odcinek?

9 maja 1966 roku wyemitowano pierwszy odcinek. Dziś serial zbiera wiele negatywnych opinii, głównie ze względu na zarzuty fałszu historycznego i komunistycznej propagandy, jednak nie przeszkadza to zjednywać sobie nowych pokoleń Polaków. A wszystko zaczyna się na ziemi kłodzkiej.

To właśnie tu Janek Kos z małym Szarikiem i Jefim Siemionowicz wybierają się na polowanie. W rolę Syberii wcieliło się Międzygórze u stóp Śnieżnika. Następnie filmowcy przenieśli się m.in. do Oławy i Wrocławia, który w pewnych scenach grał nawet Warszawę. W okolice Kłodzka aktorzy i kamery powrócili przy okazji kręcenia III serii. W filmie pojawia się także Rynek w Bystrzycy Kłodzkiej, Jaszkowa Dolna czy droga do Boboszowa. Co ciekawe, Nysa Kłodzka "odgrywała" rolę Łaby.

- W pewnym momencie widzimy postój czołgistów nad Łabą, gdy spotykają się z amerykańskimi żołnierzami. Te zdjęcia powstały w Kłodzku, niedaleko stadionu nad Nysą. Jest też scena, której nie udało mi się dokładnie zlokalizować, ale powstała w Kotlinie. Franciszek Pieczka, czyli filmowy Gustlik, i Witold Pyrkosz, czyli kapral Wichura, przejeżdżają terenowym willysem przez rzekę. To działo się na Nysie Kłodzkiej, a samochód należał do jednego z mieszkańców Kłodzka, który go filmowcom udostępnił - mówił w wywiadzie dla Gazety Wrocławskiej, Marek Łazarz, autor książki "Czterej pancerni i pies. Przewodnik po serialu i okolicach".

Ciekawy jest także wątek "wjazdu" Rudego na teren Twierdzy Kłodzko. Brama obiektu jest zbyt wąska, żeby mieścił się w niej czołg, więc filmowcy zastosowali pewien fortel. T-34 podjeżdżał do wejścia, następnie wyłączano kamery, a czołg był przewożony do Twierdzy drugim wejściem. Wtedy dogrywano dalszą część sceny. I jeszcze jedna ciekawostka, którą zobaczyć mogą tylko sprawne oczy miłośników batalistyki. W kilku odcinkach w rękach żołnierzy pojawiają się karabinki AK, które do produkcji weszły dopiero po II wojnie światowej.

Serial swoją premierę miał w 1966 roku.

SCENY Z FILMU KIEDYŚ I DZIŚ: