Kłodzko się dusi. Miłośnicy przyrody proponują rozwiązanie

Od tego czasu minęło już niemal 150 lat, a Kłodzko obecnie potrzebuje terenów zielonych jak nigdy. Zauważyli to ludzie kultury i miłośnicy przyrody z naszego regionu, którzy napisali list otwarty do władz gmin powiatu kłodzkiego. Zaapelowali w nim o tworzenie nowych terenów zielonych, a nie tylko o rewitalizację już istniejących. Pomysł poparła także noblistka Olga Tokarczuk, która złożyła swój podpis w liście. Do tej chwili żadna z gmin nie podjęła rękawicy i nie opowiedziała się za pomysłem.

-Chcielibyśmy na Małych Kleszczach, czyli formacji obronnej na wschodnim stoku fortecy (poniżej „Ścieżki wokół Twierdzy” i na zapleczu budynków przy ulicy Łukasińskiego) stworzyć barokowy, uporządkowany ogród, tak, jak miało to miejsce w XVIII i XIX wieku. W ten sposób moglibyśmy zadbać o dostęp mieszkańców tej ulicy do terenów zielonych, co ważne – inspirowanych ikonografią historyczną – a niedawno odtworzoną ścieżkę historyczną poprowadzić dalej, wokół Lunety Żuraw. Dzięki temu turyści i mieszkańcy mieliby możliwość obejść Twierdzę wśród terenów zielonych. Chcemy połączyć ideę walorów przyrodniczych z historycznymi i przekonać mieszkańców do pomysłu zielonych terenów na Małych Kleszczach – mówi Joanna Stoklasek-Michalak, dyrektor Twierdzy Kłodzko.

Park łączący galerię handlową z miastem



Inicjator listu otwartego, Przemysław Ziemacki, również zaproponował ciekawą koncepcję miejsca, które mogłoby zostać atrakcją turystyczną Kłodzka, a także w sposób szczególny połączyłoby Galerię Twierdza Kłodzko i okoliczne sklepy z częścią miejską.