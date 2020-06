Kolej wróci w Góry Stołowe. Województwo wyremontuje linię do Radkowa

Na mocy podpisanego w środę aktu notarialnego województwo dolnośląskie przejęło od PKP S.A. linie kolejową nr 327 na odcinku Ścinawka Średnia – Radków. To kolejna trasa, która w ostatnich tygodniach stała się własnością samorządu województwa.

- Przejmując od PKP następne linie kolejowe realizujemy oczekiwania mieszkańców regionu. Kolej wróci w miejsca, gdzie od lat jej brakuje – zapowiada marszałek Cezary Przybylski, Bezpartyjni Samorządowcy. Przejęta linia to w sumie ponad 8 km trasy między Ścinawką Średnią i Radkowem. Po planowanej rewitalizacji stanowić będzie ciekawą alternatywę transportową dla ruchu turystycznego w rejonie Parku Narodowego Gór Stołowych. W imieniu samorządu województwa akt notarialny podpisał Leszek Loch, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. - To kolejna w ostatnich tygodniach linia kolejowa przejmowana przez samorząd województwa od PKP S.A. w ramach naszego planu. Warto zauważyć, że ona również prowadzi do ciekawych atrakcji turystycznych Dolnego Śląska. Reaktywując tę linię, jako region, wspieramy nowoczesną turystykę opartą o ekologiczny transport kolejow, tak jak robią to np. regiony niemieckie – wyjaśnia Patryk Wild, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. – Jednocześnie wspieramy w ten sposób branżę turystyczną, której funkcjonowanie i rozwój jest nierozerwalnie związany z istnieniem dobrej sieci transportowej – dodaje radny Bezpartyjnych Samorządowców.

Linia nr 327 jest kolejną przejętą od PKP S.A., na której przywrócony zostanie ruch pasażerski. W sumie od 2018 roku samorząd wszedł w posiadanie 138 km tras będących w granicach Dolnego Śląska. Linia była nieczynna od roku 2003. - Dolnośląska mapa kolejowa rozszerza się. Dziś przejęliśmy kolejną linię, tym razem ze Ścinawki Średniej do Radkowa. Jest to atrakcyjny odcinek zarówno dla mieszkańców tego regionu, jak i dla turystów podróżujących w okolice Gór Stołowych. Rewitalizacja tej linii przyczyni się do popularyzacji tego miejsca wśród turystów oraz do zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej regionu - mówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Systematyczne przejmowanie nieużywanych linii kolejowych to element umowy koalicyjnej zawartej rok temu między Bezpartyjnymi Samorządowcami a Prawem i Sprawiedliwością. Przejęcie i uruchomienie kolejnych tras będzie miało ogromne znaczenie dla rozwoju sieci komunikacyjnej i turystyki w regionie. Nowo przejęte linie będą uzupełnieniem dla obecnie funkcjonującej sieci w ruchu regionalnym. Są to linie o charakterze lokalnym służące obsłudze wielu dolnośląskich miast, dziś zupełnie pozbawionych kolei. Według planów wszystkie trasy przekazane samorządowi województwa przez PKP S.A. znajdą się pod zarządem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu (jednostki podległej samorządowi województwa) i w kolejnym kroku będą rewitalizowane i uruchamiane.

