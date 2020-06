Kolejna pętla Singletrack Glacensis oddana do użytku

Pętla Jagodna ma formę rekreacyjną o średnim stopniu trudności. Brama wjazdowa i zakończenie pętli znajdują się nieopodal stadionu narciarskiego. Trasa ma ok. 15 km długości i prowadzi na szczyt - Jagodną (977 m n.p.m.), gdzie znajduje się wieża widokowa.

Na odbiór czeka pętla Międzygórze w Masywie Śnieżnika o długości ok. 29 km. Oddanie pętli do użytku planowane jest na 1 lipca br. do tego czasu, ze względów bezpieczeństwa obowiązuje całkowity zakaz korzystania z tej trasy.

Nadzór inwestorski i autorski nad budową tras pełnił p. Marek Janikowski.Każda z pętli posiada bramę wjazdową, stacje do szybkiej naprawy rowerów, stacje do ładowania rowerów elektrycznych.