Kolorowa niedziela w Kudowie-Zdrój. Zobacz zdjęcia ze Święta Kolorów

Eksplozja Kolorów to zabawa polegająca na obsypywaniu się i wyrzucaniu w górę kolorowego pudru, który tworzy wielką chmurę barw. Tysiące osób wspólnie odliczając od 10 do 0 w jednym momencie wyrzuca kolory w górę ciesząc się i śmiejąc razem z przyjaciółmi i rodziną. To wspaniała okazja, aby spędzić razem aktywnie i kreatywnie czas poza murami domu i pracy. Poza kolorową częścią, imprezie towarzyszy muzyka na żywo oraz wiele atrakcji i animacji dla dzieci. Taki charakter imprezy pozwala na integrację osób z różnych środowisk i grup wiekowych, a przede wszystkim buduje postawę radosnego podejścia do życia i optymizmu.

