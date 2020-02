Kombatanci i represjonowani leczą się w Polanicy-Zdroju

fot. Jacek Halicki - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36590099

16 kombatantów i represjonowanych w PRL-u leczy się od poniedziałku w Polanicy-Zdroju. To efekt kampanii prospołecznej ZDROWIE Bohaterom, która realizowana jest w uzdrowiskach należących do Polskiej Grupy Uzdrowisk. Do września tego roku seniorzy odwiedzą jeszcze: Duszniki-Zdrój, Kudowę-Zdrój, Świeradów-Zdrój, Cieplice-Zdrój i Połczyn-Zdrój.