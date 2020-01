Koniec z tradycyjnymi legitymacjami szkolnymi. Teraz uczniowie będą mieć je w telefonie

MLegitymacja zostanie wydawana w pierwszej kolejności uczniom klas pierwszych, by następnie trafić do pozostałych. Dzięki niej nie trzeba już nosić przy sobie tradycyjnego dokumentu. Wystarczy telefon komórkowy. To właśnie w nim zainstalowana zostanie aplikacja, którą będzie można zweryfikować tożsamość. Co ważne, obecnie mLegitymacja dostępna jest tylko dla telefonów z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0 lub iOS 10.3 (lub wyższa).

Uprawnia ona do takich samych zniżek, jak jej papierowy odpowiednik (m.in.bilety kolejowe, do kina, teatru, tańszy wstęp na basen i do muzeum), jedyne co się zmienia, to forma przedstawienia dokumentu.

Uruchamia się go, używając kodu QR oraz kodu aktywacyjnego otrzymanego w sekretariacie szkoły. Aby je uruchomić, uczniowie muszą mieć telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0 oraz iOS 10.3 lub nowsza Ministerstwo zaznacza także, że mLegitymacja jest bezpłatna, nowoczesna i bezpieczna.