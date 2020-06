Koronawirus w powiecie kłodzkim. RAPORT 16 CZERWCA

Niestety aż 10 osób zakażonych covid-19 zmarło od początku epidemii. To mieszkańcy: Kłodzka (3), Bystrzycy Kłodzkiej (2), Międzylesia (2), Lewina Kłodzkiego, Stronia Śląskiego i Radkowa. Są także dobre wiadomości . Już 110 osób oficjalne uznano za ozdrowieńców. Oznacza to, że w tej chwili koronawirusa ma 148 mieszkańców powiatu kłodzkiego.

Przypomnijmy, że od maja funkcjonuje mobilny punkt poboru wymazów. Znajduje się on przy kłodzkim szpitalu. Badania będą wykonywane co środę w godzinach 8-14.30. Koszt takiego testu to 530 zł brutto (wydruk z kasy fiskalnej). Osoba, która będzie chciała go wykonać, może podjechać samochodem, podać dane, a medyk pobierze wymaz. Wszystkie niezbędne informacje otrzymasz pod numerem telefonu: 697 77 33 40. Można w nim również wykonać bezpłatny test w 12 dniu trwania kwarantanny, pod warunkiem posiadania własnego samochód, którym osoba poddana kwarantannie pojedzie na miejsce, bez kontaktu z innymi osobami.