Koronawirus w szpitalu w Kłodzku. Zamknięty oddział paliatywny

W ramach badań wewnątrzszpitalnych w ZOZ w Kłodzku, wykryto 2 przypadki zarażenia u obsługi medycznej na oddziale paliatywnym, który będzie poddany kwarantannie co najmniej do soboty. Ponadto wykryto też u 3 pacjentów oddziału wewnętrznego, z izolatki, potwierdzenie zachorowania na koronawirus, Kwarantanna oddziału wewnętrznego potrwa co najmniej do środy.

-Pacjenci zostali przewiezieni do szpitala zakaźnego. Jeden z pacjentów jest mieszkańcem powiatu ząbkowickiego, dlatego nie dopisujemy do zarażeń naszego powiatu. Pozostałe osoby to mieszkańcy: Gminy Nowa Ruda, Gminy Lądek-Zdrój i 2 osoby z Kłodzka - informuje starosta Maciej Awiżeń.

W tej chwili w szpitalu przebywa 5 osób z podejrzeniem koronawirusa. Na kwarantannie przebywa obecnie ponad 1300 osób. 762 zostały skierowane z powodu powrotu z zagranicy, a 565 decyzją sanepidu. 40 osób przebywa w izolacji domowej.