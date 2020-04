Krótka historia papieru toaletowego, czyli #zostańwdomu z Muzeuem Papiernictwa

Do akcji odniósł się także dyrektor muzeum:

Muzeum Papiernictwa od lat szczyciło szeroką otwartością dla zwiedzających. Jednak obecnie, w związku z koniecznością przeciwdziałania nowemu koronawirusowi, pierwszy raz od pamiętnej powodzi w 1998 r. dostęp do naszych ekspozycji jest niemożliwy. W związku z chęcią poszerzenia oferty kulturalnej dla osób pozostających w domach oraz w celu realizacji naszej misji, na czas zamknięcia muzeum zwiększamy aktywność w mediach społecznościowych i wprowadzamy w naszym portalu internetowym dział #zostańwdomu z Muzeum Papiernictwa. Będą w nim zamieszczane materiały edukacyjne m.in. na temat dziejów papieru, historii pieniądza papierowego oraz przeszłości naszego młyna papierniczego. Osoby zainteresowane tą tematyką zachęcam do odwiedzania portalu regularnie, gdyż zespół pracowników Muzeum Papiernictwa będzie przygotowywał kilka nowych materiałów tygodniowo. Będą to prezentacje interesujących eksponatów, programy instruktażowe pod kątem edukacji domowej, wirtualne wystawy, audycje i filmiki. Niektóre z zaprezentowanych materiałów, po zażegnaniu pandemii udostępnimy Państwu w realu – oby nastąpiło to jak najprędzej.

Maciej Szymczyk

Dyrektor Muzeum Papiernictwa