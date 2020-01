Ksiądz Stefan Łobodziński z Ołdrzychowic Kłodzkich to prawdziwy renowator zabytków

Ksiądz Stefan Łobodziński jest proboszczem na parafii św. Jana Chrzciciela w Ołdrzychowicach Kłodzkich od sierpnia 2015 roku. Do Plebiscytu na Osobowość Roku nominowany został za starania o przywrócenie blasku miejscowemu Mauzoleum von Magnisów. To jedna z największych perełek architektonicznych regionu, choć obecnie trochę zapomniana.

-Nominacja była miłym zaskoczeniem. Nie zabiegałem o to. Tym bardziej się cieszę. Najważniejsze dla mnie w tym wszystkim jest dzieło, żeby to mauzoleum uwydatnić i zainteresować ludzi nim. To była nominacja dla środowiska, żeby pokazać, że coś fajnego i cennego jest w Ołdrzychowicach Kłodzkich – mówi nam o nominacji ks. Stefan Łobodziński.

Dzięki staraniom księdza udostępniono je do zwiedzania, a w zeszłym roku przeprowadzono tam badania stratygraficzne ścian, sklepień i detali architektonicznych. Jest to niezbędny etap przed planowaną dalszą renowacją obiektu. Jak mówi proboszcz, lada dzień powinny zapaść decyzje o dalszej renowacji obiektu.