Kulturalna zima w Polanicy-Zdroju. Zobacz, co się będzie działo!

Kolejna propozycja to „Anioły w świecie ludzi” – widowisko przygotowane przez Teatr Poezji pod Aniołami, którego inicjatorem jest polanicki poeta Janusz Olearnik. – To nowa, amatorska propozycja na polanickiej mapie kultury. Przedstawimy w anielskiej scenografii pogodne wiersze o aniołach i ich zabawnych, acz pouczających przygodach w ludzkim świecie. Co ważne, te wiersze przeplatają nastrojowe piosenki z oryginalnymi tekstami, a pieczołowicie dobrane melodie są po części adaptowane, a po części napisane specjalnie do tego spektaklu. To te piosenki dominują na scenie, wspomniane wiersze są jak rodzynki w tym szczególnym świątecznym ciastku. W sumie będzie w tym coś z kabaretu literackiego, klimatycznie, satyrycznie, anielsko, polanicko. Serdecznie zapraszam – mówi Janusz Olearnik.

Premiera widowiska „Anioły w świecie ludzi” w środę 28 grudnia o godz. 17:00.