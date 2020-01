Leżał na peronie. Pomogli mu policjanci

Utrzymujące się niskie temperatury powodują, że są osoby szczególnie narażone na wychłodzenie organizmu, a nawet na śmieć z tego powodu. Dlatego policjanci podejmują szereg działań mających na celu uchronienie tych osób przed niebezpieczeństwem.

-We wtorek późnym wieczorem w Kłodzku policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który leżał na peronie. 48-latek był nietrzeźwy i wyziębiony. Dłuższe przebywanie w takim stanie mogłoby spowodować skrajne wyziębienie organizmu, a nawet doprowadzić do zgonu. Funkcjonariusze przewieźli mężczyznę do jednostki policji, gdzie pozostał do wytrzeźwienia. Po wytrzeźwieniu będzie mógł on skorzystać z pobytu w przytulisku, gdzie nie będzie narażony na podobne sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu -informuje podinsp. Wioletta Martuszewska, oficer prasowy KPP w Kłodzku.

Policjanci w ramach akcji „Zima” szczególną uwagę zwracają na osoby bezdomne i bezradne, dla których ta pora roku jest szczególnie niebezpieczna. Wszystkie sygnały tych osobach, które trafiają do jednostek policji, są niezwłocznie sprawdzane. Funkcjonariusze osobę bezdomną najczęściej odwożą do przytuliska, do rodziny lub organizują z innymi instytucjami pomocowymi właściwa dla tej osoby pomoc.