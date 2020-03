Łukasz MNIHU Czesnołowicz: "Płyta Change opowiada o nas wszystkich". Już wkrótce premiera!

Początkowo miała pojawić się w listopadzie. Skąd to opóźnienie?

Oficjalna premiera będzie miała miejsce 14 marca. Album będzie można zamówić do dowolnego sklepu z muzyką, a także u mnie, Elzet lub naszej manager Moniki Kotowskiej-Motyka. Premiera sklepowa będzie w kwietniu. Właśnie wtedy albumy pojawią się na sklepowych półkach.

Myślę, że bardzo dobry. Generalnie sam utwór jak i teledysk był tzw. bonusem. Swoisty love song, którym chceliśmy zrobić niespodziankę słuchaczom, upubliczniając go 14 lutego. Był to pomysł mojej Executive Producer - Aleksandry Elzet Szepiczak. I sądzę, że niespodzianka się udała. Jak na utwór, który nie miał za zadanie promować albumu, został naprawdę świetnie przyjęty.

Procesy, które towarzyszą powstawaniu płyty, okazały się na tyle czasochłonne, że zostaliśmy zmuszeni przełożyć premierę. Wszystko po to żeby móc na spokojnie załatwić bieżące sprawy związane chociażby z dystrybucją.

O czym będzie opowiadać?

Jak sama nazwa wskazuje CHANGE to zmiana. Wszystkie numery na krążku nawiązują w różny sposób właśnie do zmian, zmian na lepsze, podnoszenia na duchu. Myślę, że jest to raczej pozytywny album.