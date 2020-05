Małgorzata Kidawa-Błońska gościła w starostwie

Spotkanie miało charakter informacyjny. Głównymi tematami poruszanymi w trakcie spotkania były wszelkie problemy, przed którymi stanęły samorządy w powiecie kłodzkim, w obliczu pandemii koronawirusa.

Omówiono m.in. kwestie dotyczące sytuacji w domach pomocy społecznej i ilości wykonywanych testów w powiecie kłodzkim – nadal ilość przeprowadzanych testów na koronawirusa jest niewystarczająca. Poruszono również temat naszych pracowników transgranicznych.

Kolejnym ogromnym problemem, z którym borykają się samorządy lokalne, to niestety fakt, że są zmuszone do podejmowania działań często tam, gdzie taki obowiązek spoczywa wyłącznie na stronie rządowej. Mało tego, samorządy muszą same finansować, ze swoich i tak niewystarczających budżetów, te działania, do których zobligowany ustawami jest Rząd RP.

W spotkaniu ze strony powiatu uczestniczyli: Maciej Awiżeń– starosta kłodzki, który rozmawiał ze wszystkimi w formie on-line, Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk – wicestarosta kłodzki oraz Michał Piszko Burmistrz Miasta Kłodzka.