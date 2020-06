Marceli C. który jest podejrzany o zabójstwo rodziców i brata zostanie dłużej w areszcie

Do zabójstwa doszło w nocy z 8 na 9 grudnia 2019 roku. Marceli C. zadzwonił na policję, twierdząc, że do jego domu wszedł włamywacz. Kiedy policjanci przybyli na miejsce zdarzenia, znaleźli zwłoki kobiety, mężczyzny i ich siedmioletniego dziecka. Byli to rodzice i młodszy brat podejrzewanego.

Dopiero po jakimś czasie chłopak przyznał się, że to on stoi za zabójstwem i wskazał, gdzie ukrył narzędzie zbrodni i ubrania. Dodatkowo też ustalono, że chłopak zabrał z domu 10 tysięcy złotych, które chciał przeznaczyć na ucieczkę z kraju.

Kilka dni po zabójstwie usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem z uwagi na motywację zasługującą na szczególne potępienie. Grozi mu za to kara dożywotniego pozbawienia wolności. Na pewno w areszcie spędzi nie mniej niż 12 lat.

Dziewiętnastolatek chodził do miejscowego liceum im. Władysława Jagiełły.- Znam go ze szkoły, to nie jest tajemnica, że brał narkotyki - mówią o nim inni uczniowie.