Maszyna przebiegł maraton dla Julii Kuczały w rekordowym czasie. Zobacz ZDJĘCIA i FILM

Żeby żyć, Julia potrzebuje ponad 8 milionów złotych. Tyle właśnie ma kosztować leczenie w USA, które najprawdopodobniej uratuje jej życie. W zbiórkę środków zaangażowało się wielu mieszkańców powiatu kłodzkiego, a swoją cegiełkę postanowił dołożyć także duszniczanin Mariusz Stojanowski.

Dokładnie 5 września o godzinie 9.04 wyruszył na trasę maratonu, który prowadził urokliwą Autostradą Sudecką.

-Chcę wspomóc leczenie Julii, ponieważ dziewczyna ma 18 lat. To nie jest czas na to, żeby umierać. Jeśli uda się uzbierać całą kwotę, to jest bardzo duża szansa, że Julia będzie żyć - mówił przed startem.

Zamierzeniem było poprawienie rekordu życiowego, choćby o sekundkę. Na mecie okazało się, że Mariusz dał tego dnia z siebie wszystko, ponieważ dystans maratonu przebiegł szybciej o 3,5 minuty!

-Trasa przebiegała z Zieleńca do Rudawy i z powrotem do Dusznik-Zdroju. Trasa była bardzo ładna, choć trzeba przyznać, że było trochę ciepło. Prognozy zapowiadały deszcz, jednak się to nie sprawdziło. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomagają Julii, ponieważ warto jest pomagać. 18 lat to wiek, żeby podróżować, bawić się ze znajomymi, a nie leżeć w szpitalu - powiedział tuż po przekroczeniu linii mety Mariusz Stojanowski.