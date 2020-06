Mateusz Gamrot powraca do klatki KSW. Zmierzy się z Normanem Parkiem

Lipcowa walka będzie trzecim pojedynkiem tych dwóch wojowników. W pierwszej, która odbyła się na Stadionie Narodowym w Warszawie, górą był Polak. Do rewanżu doszło kilka miesięcy później. Starcie miało być kolejną obroną pasa mistrzowskiego dla Gamrota, ale Parke nie zmieścił się w limicie wagowym, więc ostatecznie pojedynek nie został uznany za mistrzowski. Skończył się w drugiej rundzie, kiedy to Kudowianin przypadkowo sfaulował przeciwnika, wkładając mu palek w oko. Po konsultacji medycznej sędzia przerwał walkę i uznał za nieodbytą.

Tych dwóch zawodników od dłuższego czasu nie szczędzi sobie krytycznych uwag wygłaszanych w mediach społecznościowych. Parke oskarżał Gamrota m.in. o doping.

-Każde złe słowo, które do mnie skierowałeś, wykorzystam jako energię do tego, by odebrać ci wszystko - napisał na swoim profilu Facebookowym Mateusz Gamrot.