Mężczyzna uciekał samochodem przed policją. Wiózł ze sobą 6-letnie dziecko

Okazało się, że 51-letni kierujący podczas ucieczki przewoził 6-letniego syna, który podróżował bez wymaganego fotelika ochronnego, czym naraził go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Ponadto okazało się, że mężczyzna posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów . 51-latek został zatrzymany w policyjnym areszcie. Natomiast małoletni został przewieziony do szpitala na badania, a następnie oddany pod opiekę swojej matki.

- Policjanci patrolujący teren Kłodzka, chcąc dokonać rutynowej kontroli, postanowili zatrzymać poruszający się ul. Objazdową samochód marki Audi. Funkcjonariusze podali kierującemu sygnał do zatrzymania się. Jednak kierowca nie zareagował i gwałtownie odjechał. Mundurowi ruszyli za nim w pościg, używając przy tym sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Kierowca, uciekając, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierę energochłonną. Następnie uciekł do lasu, pozostawiając auto w rowie. Został zatrzymany przez policjantów już na terenie powiatu ząbkowickiego - mówi podinsp. Wioletta Martuszewska, oficer prasowy KPP w Kłodzku.

Nieodpowiedzialny 51-letni mieszkaniec powiatu kłodzkiego, który świadomie nie zatrzymał się do kontroli drogowej, usłyszał również zarzuty przestępstwa niestosowania się do wyroku sądu oraz bezpośredniego narażenia dziecka na utratę życia i zdrowia. Podejrzany teraz odpowie karnie, grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.