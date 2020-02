Michał Bajor zaśpiewa w Kłodzku

fot. archiwum

Już 3 kwietnia na scenie Kłodzkiego Ośrodka Kultury zobaczymy i usłyszymy wielką gwiazdę poezji śpiewanej - Michała Bajora. Artysta zaprezentuje utwory ze swojej najnowszej płyty. Bilety na to wydarzenie są już do kupienia w Galerii Sztuki pARTer, a także na www.kupbilecik.pl. Ich cena to 100 zł i 90 zł.