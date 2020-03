Michał Klahr Starszy. Najwybitniejszy rzeźbiarz naszego regionu

Ktokolwiek był kiedyś w Bielicach, doskonale wie, że przysłowiowy koniec świata znajduje się właśnie tam. Oczywiście z całym szacunkiem do tamtejszych mieszkańców i tej przepięknej górskiej miejscowości - tak właśnie jest. A w XVII wieku było tylko gorzej. Wyjazd do Kłodzka czy nawet Lądka-Zdroju był świętem, a ludzie zamieszkujący Bielice najczęściej się tam rodzili, żyli i umierali. Dlatego Michael miał wielkie szczęście, że udało mu się stamtąd wyrwać i ostatecznie mógł rozpocząć swoją karierę, o której zapewne nigdy nie marzył.

Urodził się we wsi Bielice, a właściwie w jej nieistniejącym dziś przysiółku Nowa Biela. Był to rok 1693. Ojciec Michał (syn rzeźbiarza otrzymał później takie samo imię) był ubogim chłopem. I zapewne nasz bohater kontynuowałby rodzinne tradycje, gdyby nie przypadkowe spotkanie...

Rzeźba ta zachwyciła go tak bardzo, że postanowił on zabrać z sobą młodzieńca do Kłodzka i posłać go tam na naukę. Niestety o życia Klahra nie wiemy zbyt dużo, ponieważ nie zachowało się zbyt wiele źródeł historycznych mówiących o tym wielkim rzeźbiarzu. Pewne jest, że pobierał naukę w kłodzkim gimnazjum u jezuitów i w dość dobrym stopniu poznał łacinę.