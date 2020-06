Minister Dworczyk spotkał się z mieszkańcami w sprawie budowy S8

Na ręce Michała Dworczyka złożono ponad 5 tysięcy podpisów sprzeciwiających się budowie drogi S8 w wariancie A2.

-Byłoby to nieodpowiedzialne, gdybyśmy powiedzieli teraz, że będzie to załatwione. Tak powiedzieć nie możemy. Mogę obiecać państwu, że z kolegami usiądziemy jeszcze raz do rozmów z GDDGKiA, natomiast dzisiaj nie potrafię powiedzieć, jakie będą tego efekty. Chciałbym, mówiąc po ludzku, żeby ta droga przebiegała tak, jak chcą mieszkańcy. Musimy jednak zbadać wszystkie okoliczności i będziemy dalej podejmować decyzje, a w zasadzie nie my, tylko urzędnicy podejmujący takie decyzje– mówił Michał Dworczyk.