Mirosław Sajewicz. Z Dusznik-Zdroju do piłkarskiego raju

Mirosław Sajewicz urodził się w Przemyślu, jednak młodość spędził w Dusznikach-Zdroju. To właśnie w miejscowej Pogoni stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Grający na pozycji napastnika zawodnik trafił stamtąd do czwartoligowej Ślęzy Wrocław. Po dwóch sezonach trafił do PKS Odra Wrocław, gdzie również spędził dwa sezony. Już w pierwszym wraz z kolegami uzyskał awans do II ligi. Po spadku zespołu trafił do Włókniarza Pabianice, skąd po zaledwie po pół roku przeszedł do Widzewa Łódź, któremu pomógł w zdobyciu dwóch pierwszych mistrzostw Polski w historii klubu. To właśnie tam grał w jednej drużynie ze Zbigniewem Bońkiem, Józefem Młynarczykiem, Włodzimierzem Smolarkiem czy Władysławem Antonim Żmudą.

To właśnie w barwach tej drużyny osiągnął największe sukcesy w swojej karierze, dwukrotnie zdobywając mistrzostwo Polski. Miłym akcentem był także występ w Pucharze Mistrzów (dzisiejsza Liga Mistrzów) w sezonie 1980/1981 w meczu przeciwko belgijskiemu Anderlechtowi. Spotkanie to Widzew przegrał 1:4, a Mirosław Sajewicz został zmieniony w przerwie przez Marka Filipczaka. W sumie w Widzewie zagrał 30 ligowych spotkań, w których strzelił 4 bramki.