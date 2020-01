Musicale teatru "Buffo" w Kłodzku. Studio Piosenki zaprasza! [ZDJĘCIA]

Od listopada działa w Kłodzku Studio Piosenki "Metro". Jeśli kochacie śpiew, aktorstwo i musical, to miejsce jest dla Was. Zajęcia prowadzą Agnieszka i Michał Bartkiewicz, doświadczeni pedagodzy, którzy od pięciu lat prowadzą Szkołę Muzyczną CASIO w Ząbkowicach Śląskich oraz Niepubliczną Szkołę Muzyczną I Stopnia.

Studio Piosenki „Metro” to pomysł Janusza Józefowicza i Janusza Stokłosy, którzy stworzyli najpopularniejszy polski musical „Metro”, a od 1992 wspólnie prowadzą Teatr Studio Buffo. Studia powstają na terenie większych miast w całej Polsce. Dla wielu może być to szansa, żeby zaistnieć w muzycznym świecie.

-Studio Piosenki „Metro” to nauka śpiewu rozrywkowego powiązana z elementami musicalu. Działamy pod auspicjami Pana Janusza Józefowicza i Janusza Stokłosy. Odbyliśmy długie i bardzo ambitne szkolenie, które jest namiastka tego co przed nami. Są duże wymagania oraz co za tym idzie wiele możliwości dla młodych ludzi – mówi o projekcie Agnieszka Bartkiewicz. Zajęcia w „Metro”przeznaczone są dla 3 grup wiekowych: dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 15-18.30 w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku (ul. Jana Pawła II 4).

-Nie szukamy ludzi śpiewających już czynnie bądź zawodowo, choć są bardzo mile widziani. Nasze zajęcia dedykowane są dla osób, które chcą bądź startują dopiero z przygodą muzyczną. Aranżacje i teksty, na których bazujemy to ponad 30 lat pracy twórców teatru Buffo – mówi Agnieszka Bartkiewicz.

Uczestnictwo w zajęciach to spore wyzwanie. Kłodzkie Studio Piosenki Metro działając zaledwie trzy tygodnie, nagrało wspólny klip z kolędą "Uciekali”. W nagraniu wzięły udział wszystkie placówki powstałe do tego czasu. Dodatkowo 19 grudnia z pomocą burmistrza Kłodzka Michała Piszko, właściciele studia zaprosili do Kłodzka Jakuba Józefowicza z siostrą Kamilą do Kłodzka. Właśnie wtedy w sali rajców odbywały się nagrania solowe, a przed ratuszem nagrano fragmenty teledysku do tego utworu.

Już w lutym odbędą się przesłuchania dla najlepszych w Warszawie na deskach teatru. Może to być przepustka do ogólnopolskiej kariery. W całym projekcie Studia Piosenki Metro w Polsce chodzi o to, aby rozśpiewać Polską społeczność.

-My możemy wystawić coś publicznie dopiero po akceptacji "szefów". Najbliższy publiczny koncert w Kłodzku planujemy na przełomie maja lub czerwca. W tej chwili jesteśmy na etapie rozwoju oraz przesłuchań nowych osób nie zaniedbując już pierwszych śmiałków, którzy dzielnie od prawie 2 miesięcy pracują nad głosem i repertuarem piosenki rozrywkowej. Finalnie chcemy dzielić się swoją pracą z innymi i występować kilka razy w roku – mówi Agnieszka Bartkiewicz. Do kłodzkiego oddziału można zapisać się poprzez e-mail: szkolamuzycznazabkowice@o2.pl lub SMS badź telefon 669 136 613. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, wiek, miejscowość zamieszkania oraz nr tel. kontaktowego.

