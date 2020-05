Na widok policji wyrzuciła zawiniątko. Był to narkotyk

-W czwartek w nocy, podczas parolu jednej z ulic w Kłodzku, policjanci Wydziału Prewencji zauważyli kobietę. Na ich widok odrzuciła ona zawiniątko. Policjanci postanowili sprawdzić, czego chciała się pozbyć. Jak się okazało, w woreczku znajdował się susz roślinny. 20-latka została zatrzymana - informuje podinsp. Wioletta Martuszewska, oficer prasowy KPP w Kłodzku.

Po wstępnym badaniu okazało się, że zabezpieczony susz to marihuana, z której można byłoby przygotować ponad 20 porcji narkotyków. Kobieta trafiła do policyjnego aresztu. Teraz funkcjonariusze sprawdzają, skąd 20-latka miała narkotyki i co zamierzała z nimi zrobić. Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.