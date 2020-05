Najnowszy raport epidemiologiczny. STAN NA 4 MAJA

Nowe zachorowania na koronawirusa. Są także ozdrowienia

Mamy kolejne, potwierdzone przypadki zachorowań na koronawirusa w powiecie kłodzkim. Jeden z nich to mieszkaniec Kłodzka, który trafił do szpitala zakaźnego we Wrocławiu. Sanepid poinformował także o dziewięciu osobach, które zostały wyleczone. To mieszkańcy Kudowy-Zdroju.