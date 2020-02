Najsłynniejsze koty w regionie. Wasze koty! [ZDJĘCIA]

Dziś Światowy Dzień Zwierząt. Adoptuj psa lub kota ze schroniska (GALERIA)

4 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. Dla schronisk to doskonała okazja, by przypomnieć, że na nowy dom czeka wiele bezdomnych zwierząt. My pokazujemy te ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy. Kontakt w sprawie adopcji: 733 093 663