Nie ma problemu ze śniegiem. Zawody ParaSki4Europe odbędą się zgodnie z planem

Tym na co organizatorzy nigdy nie mają wpływu jest pogoda, ta zaskoczyła pozytywnie, bo w dniu wizyty w Czarnej Górze i w Jamrozowej Polanie spadł śnieg – kluczowy w przypadku zawodów organizowanych w sportach zimowych. Aura nas bowiem nie rozpieszcza i o prawdziwie zimowe temperatury ostatnio trudno. Fakt, że białego puchu dosypało, cieszył zatem Prezesa Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Łukasza Szeligę, który stoi na czele sztabu przygotowawczego ParaSki4Europe - European Winter Para Sports Event, Poland 2020:

- Bardzo się cieszę z tego, że sypie śnieg, bo to mentalnie zbliża nas do wydarzenia, które ze śniegiem jest bezpośrednio związane. Jeśli za oknem nie ma śniegu, to ludzie nie myślą o nartach czy snowboardzie. A tak bardziej poważnie to już ostatnia faza przygotowań, zamknięte listy zgłoszeń, dopracowujemy szczegóły harmonogramu rozpisane na konkretnych uczestników. Docierają do nas ostatnie materiały, sprzęt sportowy i marketingowy, zamykamy listy gości i nie możemy się doczekać momentu, kiedy przypniemy narty i w międzynarodowym towarzystwie pojawimy się na stokach, na trasach biegowych i biathlonowych - mówi.