Nie masz czasu iść do lasu na grzyby, jagody...Las przyjdzie do Ciebie!

Projekt „Zdrowa żywność z polskich lasów”, realizowany przez Lasy Państwowe, ma na celu promowanie dziczyzny, miodów oraz płodów runa leśnego pochodzących z polskich lasów. Znaczna część dziczyzny pozyskanej w Polsce jest eksportowana do zakładów przetwórczych w Europie Zachodniej, co w połączeniu z zanikiem tradycji przetwarzania i konsumowania dziczyzny w naszym kraju znacznie ogranicza społeczeństwu możliwość jej poznania i posmakowania.

O marce

Marka „Dobre z lasu” to znak towarowy Lasów Państwowych pełniący funkcję społeczno-promocyjną projektu „Zdrowa żywność z polskich lasów”. Logotyp „Dobre z lasu” to świadectwo naturalnego pochodzenia surowców i najwyższej jakości produktów. Logotyp „Dobre z lasu” to także gwarancja, że żywność, którą mamy w dłoni, jest smaczna i zdrowa. To także symbol gospodarowania zasobami przyrody w sposób zrównoważony i zgodny z misją Lasów Państwowych oraz oparty na zasadzie równomiernego zaspokajania potrzeb obu współzależnych od siebie stron – lasu i ludzi.

dobrezlasu.pl

Na stronie dobrezlasu.pl znajdziecie listę sprawdzonych dostawców produktów oraz wiele fantastycznych staropolskich przepisów (także w formie wideo) naszych babć na szlachetne dania z dziczyzny, grzybów, leśne desery, sosy, dżemy, syropy, napoje (również te alkoholowe). Możemy tam znaleźć również przepisy z wykorzystaniem leśnych ziół, kwiatów i liści.