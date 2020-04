Nie odbędzie się zaplanowany na sobotę protest na granicy

-Z bólem serca oficjalnie informuję w imieniu wszystkich organizatorów, że strajk, który planowaliśmy w dniu 25.04 o godzinie 12, NIE ODBĘDZIE SIĘ! Z dniem 19.04 zostało zmienione rozporządzenie o zgromadzeniach, przez co pani burmistrz nie może wydać nam zgody na legalny protest. Chciałabym zaznaczyć, że jeśli znajdą się osoby chętne wyjścia w tym dniu na granicę, NIE PODPISUJEMY SIĘ POD TYM JAKO ORGANIZATORZY i nie będziemy ponosić żadnych odpowiedzialności za uczestników. Robiliśmy wszystko, co mogliśmy... Naprawdę wiele osób się zaangażowało, za co wszystkim bardzo dziękujemy - napisała do nas Alicja Ciężkowska, jedna z organizatorek protestu.