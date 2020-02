Do pierwszego zdarzenia doszło w Woliborzu. Kierujący samochodem marki Nissan 33-letni mężczyzna z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo. W wyniku uderzenia zginął na miejscu, a jego pasażer został przetransportowany śmigłowcem do szpitala we Wrocławiu.

Drugie śmiertelne zdarzenie miało miejsce w Domaszkowie. 19-latek, który podróżował BMW , śmiertelnie potrącił 32-latka, który szedł po jezdni. Kierowca był trzeźwy.