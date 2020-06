Nowe miejsce, które koniecznie musisz zobaczyć! Oto zamek Homole [ZDJĘCIA]

Zamek Homole - jak dojechać?

Zamek Homole, w zasadzie to jego ruiny, położone są przy Głównym Szlaku Sudeckim im. Mieczysława Orłowicza, na odcinku Duszniki-Zdrój - Kudowa-Zdrój we wsi Zielone Ludowe. Czas dojścia do ruin z Dusznik-Zdroju to około godziny.

W pobliże ruin można podjechać także samochodem, kierując się z DK8. Na Przełęczy Polskie Wrota wystarczy skręcić w prawo. Trasę tę proponujemy jednak w ostateczności, ze względu na okoliczny przebieg czerwonego szlaku.

ZOBACZ ZDJĘCIA TEGO WYJĄTKOWEGO MIEJSCA: