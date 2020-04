Nowe ograniczenia dla osób podróżujących do Niemiec

W związku z pandemią koronawirusa niemiecki federalny sztab kryzysowy ogłosił, że od 10.04.2020 r. (piątek) do odwołania, zaostrzone zostaną przepisy dot. zwalczania pandemii koronawirusa. Rząd niemiecki planuje wprowadzenie obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny domowej dla wszystkich, którzy wracają z zagranicy.

Co to oznacza?

Obywatele Niemiec, obywatele UE i krajów strefy Schengen lub osoby z tytułem pobytowym na terenie Niemiec, które powracają po co najmniej kilkudniowym pobycie za granicą do swojego miejsca zamieszkania, podlegać będą obowiązkowej dwutygodniowej kwarantannie. Osoby wjeżdżające do kraju powinny tam, gdzie jest to możliwe, otrzymać na ten temat pisemną informację - w szczególności jest to obowiązkowe na lotniskach.

Osoby podróżujące bez uzasadnionego powodu nie mogą wjeżdżać na terytorium RFN. Odwiedziny rodziny w okresie świątecznym lub odebranie członka rodziny, który wylądował na niemieckim lotnisku, nie będą uznawane przez niemiecką policję jako uzasadniony powód wjazdu do Niemiec.