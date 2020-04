Nowoczesny sprzęt do ratowania życia dla OSP Trzebieszowice

Jak wybrać i właściwie użytkować maskę na twarz, by chronić się przed koronawirusem?

Stosowanie środków ochrony osobistej to teraz nie tylko zachowanie zdroworozsądkowe ale też wymóg prawny. Obowiązkowe jest już stosowanie płynów do dezynfekcji i rękawiczek w sklepach, ale też np. w czasie wizyty w biurze ENERIS Surowce we Wrocławiu. A co z noszeniem maseczek? Ni...