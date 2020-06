Nowy teledysk duetu Mnihu i Elzet. Zobacz najnowszy klip lokalnych artystów!

"Nie ważne to co było" to już trzeci numer promujący najnowszą płytę Mniha pt. "Change", którą można posłuchać m.in. w serwisie Spotify, czy kupić w Empiku.

Oprócz raperów w teledysku zobaczymy także: Dagmarę Pająk z Długopola Górnego, Lutosława Marchewkę czy Józefa Andrzejaka, który jest właścicielem Extramalnego Parku Linowego na zboczu Twierdzy w Kłodzku. To właśnie tam kręcono kilka scen do klipu. Oprócz tego na ekranie zobaczyć można także Rezydencję Proharmonia w Lądku-Zdroju, a także kazamaty kłodzkiej twierdzy.

Za muzykę odpowiada Maciej Wikliński, który także wystąpił w teledysku. Michał Dobski (md photo) odpowiadał za nakręcenie klipu, a także jego montaż.

-Chciałbym podziękować panu Józefowi Andrzejak z Radochowa, który postanowił nas wesprzeć i zezwolił na nakręcenie klipu w jego Extremalnym Parku Linowym. Dziękuję także Beacie Jagodzie Koszczyc (WowArt), a także mojej żonie Dominice Czesnołowicz, za pomoc w realizacji - mówi Łukasz "Mnihu" Czesnołowicz.