Od poniedziałku można zwiedzać Minieuroland

Malowniczą scenerię tworzą także ozdobne drzewa i krzewy. Jest to ponad 500 gatunków, sprowadzonych z najlepszych szkółek ogrodniczych. Jednocześnie Minieurolad może być odpowiedzią na pytanie - gdzie udać się na pierwszą wycieczkę? W czasie spaceru można odkrywać miniaturowy świat. Znajduje się w nim 40 miniatur, przedstawiających słynne budowle z Polski, Europy i świata. A to wszystko zobaczycie bez przekraczania granic. Kiedy nie można podróżować po innych krajach, to przynajmniej w taki sposób możemy dać sobie namiastkę wolności.

- Goście Parku Miniatur Minieuroland mogą bezpiecznie spędzić czas na otwartej przestrzeni naszego ogrodu. Przestrzegamy wszystkich zaleceń, zapewniających odwiedzającym bezpieczną aktywność na łonie natury. Drzwi otwierane są na fotokomórki, płatności mogą odbywać się bezdotykowo oraz udostępnione są środki dezynfekcyjnie. W trosce o bezpieczeństwo i zgodnie z wytycznymi wyłączyliśmy również z użytkowania plac zabaw , który jest obecnie odgrodzony. Aby obecną sytuację mogły zrozumieć stęsknione zabawy dzieci , zamieściliśmy tam specjalne tabliczki. W przystępny sposób pomagają one najmłodszym poznać sprawcę całego zamieszania, czyli koronawirusa. Chcemy, aby każdy, kto nas odwiedza, mógł oderwać się od codziennych zmartwień i choć na chwilę wrócić myślami do normalności - mówi Jarosław Ptaszkiewicz, prezes Parku Miniatur Minieuroland.

Jednocześnie prezes informuje, że tegoroczny Festiwal Kwiatów jest niezagrożony. Od lutego bez względu na to, że park był zamknięty dla zwiedzających, zespół ogrodników codziennie przygotowuje park na to wydarzenie.Do parku przyszła już pierwsza dostawa kwiatów w ilości 18 tysięcy sztuk.

-Nasi ogrodnicy dbają o to, aby ten rok był równie wyjątkowy jak ubiegłe lata, które zachwycały wspaniałymi dywanami kwiatowymi. W ramach bieżącej edycji festiwalu posadzimy ponad 70 tysięcy jednorocznych kompozycji kwiatowych. Jest to jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie na takiej przestrzeni znajduje się tak ogromna ilość kwiatów. Będą one balsamem dla wszystkich zmysłów, począwszy od czerwca do listopada 2020. A już w najbliższym czasie zapraszamy również na Majówkę -zachęca Jarosław Ptaszkiewicz

Park Miniatur Minieuroland w Kłodzku jest pierwszym obiektem, który po obostrzeniach dotyczących przebywania na świeżym powietrzu otworzył swoje drzwi dla osób spragnionych kontaktu z przyrodą. Jest on otwarty codziennie od godziny 09:00 do 17:00.