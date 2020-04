Od poniedziałku po powiecie kursuje koronabus. RAPORT 21 KWIETNIA

Mieszkańcy powiatu kłodzkiego wreszcie szybciej będą mieć robione testy na obecność koronawirusa. Wszystko za sprawą tzw. „koronabusa”, który od poniedziałku jeździ po powiecie kłodzkim. Jest to specjalna karetka kłodzkiego szpitala, która dostosowana jest do pobierana wymazów na obecność covid-19. Jest on wspólną inicjatywą starostwa powiatowego i Zespołu Opieki Zdrowotnej. Wszystkie koszty pokrywa jednak starostwo.

18 osób z koronawirusem mieszka w Kudowie-Zdroju. Pozostałe to mieszkańcy: Stronia Śląskiego (dwa), Lądka-Zdroju (dwa) i Ołdrzychowic Kłodzkich, Lewina Kłodzkiego, gminy wiejskiej Nowa Ruda i miasta Nowa Ruda, a także Kłodzka. Mamy także jedną ofiarę śmiertelną. Jest nią około 60-letni mężczyzna z Lewina Kłodzkiego, który na początku kwietnia w ciężkim stanie trafił do szpitala w Polanicy-Zdroju. Dzień po jego śmierci przyszły wyniki, które potwierdziły, że był zakażony covid-19. Są też dobre wiadomości. Trzy osoby z naszego powiatu oficjalnie uznano na ozdrowieńców. To małżeństwo z Kudowy-Zdroju (kobieta była tzw. pacjentem zero, czyli pierwszym oficjalnie zdiagnozowanym przypadkiem koronawirusa), a także mieszkaniec Ołdrzychowic Kłodzkich.

W tej chwili w szpitalu przebywa sześć osób, które mają podejrzenie koronawirusa. 533 osoby objęte są kwarantanną z powodu powrotu do Polski, a 213 decyzją sanepidu. 20 osób przebywa w izolacji.