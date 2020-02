Odpowie za włamania i znęcanie się nad konkubiną

- Jak ustalili funkcjonariusze, na bazie zgromadzonego materiału i jego analizy, mężczyzna ma na koncie, co najmniej kilka przestępstw przeciwko mieniu, których dopuścili się na terenie Kłodzka od początku lutego do listopada ubiegłego roku. Sprawca m.in. kilkukrotnie włamał się budynku w trakcie budowy, skąd ukradł armaturę i elektronarzędzia. Okazało się, że sprawca włamał się też do jednego ze sklepów wielobranżowych w Kłodzku, skąd ukradł artykuły spożywcze. Wartość strat wynikająca z przestępczej działalności 40-latka to około kilka tysięcy złotych - informuje podinsp. Wioletta Martuszewska, oficer prasowy KPP w Kłodzku.

Obecnie trwają czynności mające na celu odnalezienie skradzionych przedmiotów pochodzących z włamań do budynków.

Dodatkowo policjanci przedstawili zatrzymanemu zarzuty przestępstwa znęcania się nad jego konkubiną. Tego przestępstwa dopuścił się od grudnia 2018 r. do listopada 2019 r. Okazało się także, że mężczyzna już wcześniej był karany za podobne przestępstwa. Grozi mu teraz kara do 15 lat pozbawienia wolności.