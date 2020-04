Okrutna zbrodnia i zegarek. Przenieśmy się 100 lat wstecz

17 lipca 1906 roku tuż za Műgwitz (Mikowicami) znaleziono w rowie zwłoki 9-letniej dziewczynki. Rozwiązanie zagadki powierzono policjantowi Chiew Weberowi, a sprawę relacjonował "Glatzer Zeitung".

Na kalendarzu w biurze widniała data: środa, 17.07.1906r. Chiew Weber wiedział, że zapamięta tę datę. Chociaż pewnie nigdy by nie chciał. Są bowiem rzeczy, które lepiej, aby nigdy się nie wydarzyły. Był policjantem i w trakcie swojej służby widział już wiele. Ta sprawa była porażająca, nie tylko ze względu na sam fakt. Przecież będąc policjantem, Weber widział już wiele. Tym razem chodziło jednak o ofiarę. Tego dnia przechodnie idący starą drogą Praha - Breslau(Wrocław) zobaczyli, że ktoś leży w rowie. Było to za Műgwitz (Mikowicami). Jakieś 200 metrów od miejscowej kuźni. Wystarczyło jedno spojrzenie, aby zorientować się, że jest to mała dziewczynka. Wyglądała strasznie. Weber wolał sobie tego nie przypominać. Dziecko nie żyło. Jak można zrobić coś takiego? Kim trzeba być?

Ludzie natychmiast wezwali policję, a dochodzenie przekazano Weberowi. Ten podszedł do sprawy bardzo profesjonalnie. Starał się zrobić wszystko, aby wykryć sprawcę zbrodni. Miejsce zbrodni zostało zabezpieczone bardzo dobrze, a tożsamość ofiary ustalono szybko. Była to Ida Strauch. Mieszkała w domu przy kuźni - Halben Melle. Miała 9 lat. Tego dnia o 6:15 wyszła do szkoły, która znajdowała się w Niederschwedeldorf (Szalejowie Dolnym), około trzech kilometrów od jej domu. Jak się później okazało, nigdy tam nie dotarła. Jej droga zakończyła się około 200 metrów za domem.

Trudno wyobrazić sobie rozpacz rodziców. Ta rodzina była dobrze znana. Weber od razu wiedział, o kogo chodzi. Od pokoleń wypasali i podkuwali konie. Zajmowali się też wozami i wyposażeniem podróżnych. Prości, uczciwi i ciężko pracujący ludzie. Że też to ich musiało spotkać takie nieszczęście?

Na miejscu przestępstwa znaleziono zegarek kieszonkowy. Był zwykły, dość stary. Może przypadek? Może ktoś zgubił? Gdyby jednak leżał tam dłużej, zastanawiał się, to by był bardziej zabrudzony. Może ktoś by go znalazł? Tą drogą codziennie chodzą dzieci do szkoły i miejscowi. Ktoś by zauważył.

Nie. To musi mieć związek z tą sprawą.

Weber przekazał zegarek zegarmistrzowi Donkelowi, który prowadził zakład w Glatz (Kłodzku). Przychodzili do niego mieszkańcy miasta i okolicy. Zegarmistrz starannie obejrzał zegarek i sprawdził księgi. Wiedział już o zbrodni. Był nią wstrząśnięty tak jak i inni mieszkańcy. I znalazł. Tak, reperował ten chronometr. Zidentyfikował go na podstawie rzeźbionego znaku naprawy. Ten zegarek należał do Ernsta Nentwiga z Seifersdorfu (Raszkowa) koło Albendorfu (Wambierzyc).

Oberwachmeister Chiew Weber stanął przed Nentwigiem już w piątek 19 lipca. Pokazał mu zegarek. Nentwig go rozpoznał. Zegarek rozpoznała też jego żona. Został aresztowany i zabrany do więzienia. Prowadzono go w kajdanach, za koniem, przez 12 km. Ernst Nentwig miał 32 lata. Był chałupnikiem. Był żonaty, ale nie miał dzieci. 17 lipca rano, przez pewien czas, szedł drogą za dziewczynką. Po chwili podszedł do niej i poprosił o wskazówki. Wciągnął ją do rowu i zgwałcił. Następnie dźgnął starym nożem.

9 listopada 1906 roku sąd w Kłodzku skazał Ernsta Nentwiga na karę śmierci przez ścięcie. Egzekucja odbyła się 15 stycznia 1907 roku o godzinie 7:30 na dziedzińcu więzienia w Kłodzku. Przeprowadził ją kat Schwietz z Wrocławia.

