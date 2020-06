Opuszczone wsie w powiecie kłodzkim. Poznaj ich historię! [GALERIA]

Rogóżka leży w gminie Stronie Śląskie, w górnym biegu części Konradowskiego Potoku, w Krowiarkach. Powstała na początku XIV w. W 1743 r. działał tu wapiennik przerabiający miejscowe złoże dolomitu na wapno palone. Zamknięto go dopiero w latach 60. XX w. Po II Wojnie Światowej jej mieszkańców przesiedlono do Niemiec. W 1885 r. we wsi odkryto jaskinię, którą można było zwiedzać, lecz w 1962 r. zniszczono ją całkowicie.

fotopolska.eu