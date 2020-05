Oszukał seniorkę na 10 tysięcy złotych. Koronaoszuści nie mają litości

-We wtorek do 81-letniej mieszkanki powiatu kłodzkiego zadzwonił mężczyzna podający się za krewnego. Oszust podający się za policjanta poinformował, że jej krewni potrzebują pieniędzy na zakup szczepionki na „koronawirusa”. Starsza pani przekazała kurierowi 10 000 złotych. Gdy się zorientowała, że został oszukana, powiadomiła Policję - informuje podinsp. Wioletta Martuszewska, oficer prasowy KPP w Kłodzku.

Pamiętajmy, że przestępcy, wykorzystując obawę związaną z pandemią koronawirusa, podejmują próby wyłudzania pieniędzy. W tym celu wciąż modyfikują swoje metody i wykorzystują zaufanie głównie osób starszych do najbliższych. Policjanci po raz kolejny przypominają o zasadzie ograniczonego zaufania.

Kłodzka Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza przez osoby starsze, samotnie mieszkające. Prosimy o to, aby nie ufać nieznajomym i pod żadnym pozorem nie wpuszczać ich do mieszkań, nic od nich nie kupować i nie przekazywać im pieniędzy. Policja powiatu kłodzkiego ostrzega przed wpuszczaniem do mieszkań osób obcych przedstawiających się jako pracownice administracji budynków, inkasentów i domokrążców oferujących różnego rodzaju artykuły czy osoby oferujące pomoc dla osób ubogich.

Gdy podejrzewamy, że mamy do czynienia z oszustem, nie wahajmy się zadzwonić na Policję pod bezpłatny nr telefonu 112.