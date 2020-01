Papierowe miasto Joanny Wiszniewskiej-Domańskiej w Muzeum Papiernictwa

Wystawa ta jednak ma głębsze odniesienie do papieru, nie w sensie fizykalnym lecz metaforycznym. Opowiada historię mężczyzny, który przybył z dalekiego kraju do pewnego miasta. Nowe miasto różniło się od poprzedniego miejsca, w którym ludzie byli dla siebie dobrzy i szanowali się. Tu było inaczej. Postanowił więc zbudować sobie papierowe miasto, które przypominałoby mu życzliwych ludzi, z którymi musiał się rozstać. Miasto to umieścił w walizce, aby zawsze móc do niej zajrzeć. Przesłaniem tej historii jest obrona dobra, piękna i prawdy, co jak się okazuje nie jest tak proste, ponieważ dzisiaj ludzi interesuje głównie zło… Artystka za pomocą swoich wysublimowanych grafik, w połączeniu z narracją, w bardzo prosty sposób pokazuje odbiorcy, w jakim kierunku zmierza świat…

Papier, który wykorzystała Joanna Wiszniewska-Domańska do stworzenia tej wystawy pokazał jeszcze jedno jego oblicze, które do tej pory nie było rozważane. Papier potrafi rozbudzać wyobraźnię, a co za tym idzie staje się środkiem do wyrażania emocji. Prezentacja tej wystawy w Muzeum Papiernictwa, oprócz walorów artystycznych, wkracza w sferę osobistą postrzegania świata … i takie jest jej przesłanie.