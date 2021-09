Park Zdrojowy w Polanicy-Zdroju. Widać pierwsze oznaki jesieni

Rozwój Polanicy-Zdrój jako uzdrowiska datuje się na koniec XIX wieku, kiedy to zaczęto użytkować do celów leczniczych źródło borowinowe (1879). Otwarcie linii kolejowej z Kłodzka do Dusznik-Zdroju spowodował, że Polanica-Zdrój zaczęła rozwijać się intensywnie jako uzdrowisko. Mniej więcej wtedy wybudowano Dom Zdrojowy i halę spacerową.

Park Zdrojowy w Polanicy-Zdroju

Jak informuje Wikipedia, na terenie parku stwierdzono występowanie 28 rodzin botanicznych. Park porastają drzewa liściaste: lipy, klony, graby, kasztanowce i jesiony. Ponadto znajduje się tu 19 gatunków przeniesionych z Ameryki Północnej, np. sosna wejmutka, klon srebrzysty, daglezja zielona, 14 gatunków dalekowschodnich (np. jodła kaukaska i platan klonolistny), 13 europejskich nierosnących naturalnie w Polsce, np. sosna czarna oraz 27 gatunków rodzimych. 15 obiektów ma nadany status pomników przyrody, głównie drzewa żywotnika olbrzymiego, pojedyncze topole i jesiony.