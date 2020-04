Pierwszy śmiertelny przypadek koronawirusa w powiecie?

Mężczyzna został wczoraj przewieziony na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Polanicy-Zdroju. Teraz ratownicy medyczni, którzy mieli z nim kontakt, a także obsługa SOR-u (10 osób), zostali poddani kwarantannie. SOR jest zamknięty do odwołania.

-Trwają procedury związane z dezynfekcją Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - mówi nam Małgorzata Mrowiec, rzecznik prasowy SCM-u w Polanicy-Zdroju.

EDIT: Szpitalny Oddział Ratunkowy już działa zgodnie z planem.

Do sprawy odniósł się także starosta Maciej Awiżeń. - Nie wiemy, co było bezpośrednią przyczyną śmierci, ale zakażenie COVID-19 zostało stwierdzone. Był to mieszkaniec Lewina Kłodzkiego. Osoby kontaktujące się z tą osobą są skierowane na kwarantannę, w tym 10 osób z personelu szpitala. Niech spoczywa w pokoju - napisał na swoim profilu Facebookowym Maciej Awiżeń.

Według danych opublikowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kłodzku mamy czternaście oficjalnie odnotowanych przypadków koronawirusa w powiecie kłodzkim. Są to mieszkańcy Kudowy-Zdroju (10), Stronia Śląskiego, Lądka-Zdroju i Ołdrzychowic Kłodzkich i wspomniany wyżej mieszkaniec Lewina Kłodzkiego. Tylko w czwartek zdiagnozowano sześć nowych przypadków.