Pijany 29-latek. Miał 3 promile alkoholu i jechał samochodem

-W środę godz.19.00 funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej zatrzymali do rutynowej kontroli kierującego samochodem osobowym. Mundurowi wyczuli od mężczyzny woń alkoholu. Badanie przeprowadzone przez policjantów wykazało, że 29-latek miał w organizmie 3 promile alkoholu. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że kontrolowany kierujący ma orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz 29-letni mężczyzna za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie ponownie przed sądem - informuje podinsp. Wioletta Martuszewska, oficer prasowy KPP w Kłodzku.

Za przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości zgodnie z art. 178a kk grozi grzywna, ograniczenie wolności lub kara pozbawienia wolności do 2 lat.

Natomiast jeżeli nietrzeźwy kierujący był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego po alkoholu lub kierował samochodem w stanie nietrzeźwości podczas obowiązywania go zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, zagrożenie karą za to przestępstwo jest zwiększone i wynosi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.