Pili alkohol z kolegą, a później ukradli mu samochód i kartę bankomatową

Do zdarzenia doszło na początku tygodnia w Nowej Rudzie. Mężczyźni na terenie ogródków działkowych do późnych godzin nocnych spożywali alkohol. Trzech mężczyzn w wieku 20, 23 i 25 lat wykorzystując stan nietrzeźwości kolegi, zabrali jego samochód, którym odjechali z miejsca zdarzenia. Gdy poszkodowany obudził się, stwierdził brak pojazdu i kluczyków do niego. Powiadomił policje o kradzieży auta i dokumentów znajdujących się w nim.

- Sprawą niezwłocznie zainteresowali się policjanci z miejscowej jednostki policji. Już następnego dnia funkcjonariusze ustalili, że skradziony samochód znajduje się na terenie Republiki Czeskiej. Podczas podjętych czynności policjanci ustalili i zatrzymali podejrzewanych o kradzież samochodu, dokumentów oraz karty bankomatowej. Okazało się, że podejrzani pojazdem przemieścili się do Czech, gdzie robili zakupy, płacąc skradzioną kartą - informuje podinsp. Wioletta Martuszewska, oficer prasowy KPP KKłodzko.