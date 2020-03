Plaga pijanych kierowców na naszych drogach

Tylko w minionym tygodniu trzech kierowców wykazało niezwykle „ułańską fantazją”. Najdramatyczniejszy przykład pochodzi z powiatu ząbkowickiego, gdzie zatrzymano jadącą do Lądka-Zdroju kobietę. 40-latka z naszego powiatu w wydychanym powietrzu miała 3,2 promila alkoholu, a mundurowych o zdarzeniu poinformował...zabrany przez nią autostopowicz. Po zatrzymaniu okazało się, że kobieta miała w samochodzie kilka małych butelek z wysokoprocentowym alkoholem. Każda z nich była otwarta.

- W niedzielne popołudnie (1 marca - przyp. red.) dyżurny ząbkowickiej komendy otrzymał zgłoszenie z informacją, że drogą krajową nr 8 w kierunku Kłodzka jedzie osobowa toyota , za której kierownicą siedzi kompletnie pijana kobieta . Fakt ten zgłosił mężczyzna, który wsiadł do tego samochodu jako autostopowicz. W momencie gdy zauważył, w jakim stanie znajduje się kierująca, z obawy o swoje życie, wysiadł przy pierwszej okazji i zadzwonił na 112 - informuje kom. Ilona Golec, oficer prasowy KPP w Ząbkowicach Śląskich.

Funkcjonariusze szybko i skutecznie zatrzymali wskazany w zgłoszeniu samochód. Za kierownicą siedziała 40-letnia mieszkanka powiatu kłodzkiego w stanie upojenia alkoholowego. Policjanci zabezpieczyli toyotę, którą poruszała się zatrzymana, a ją przewieźli do komendy, aby przeprowadzić wszystkie niezbędne czynności.

Funkcjonariusze zdążyli dowiedzieć się, że kobieta jechała z Wrocławia i chciała dotrzeć do Lądka-Zdroju, ale po kilku minutach alkohol zadziałał tak mocno, że dalsza komunikacja z kierującą stała się niemożliwa. Kobietę odebrał mąż, gdyż w tym stanie nie mogłaby opuścić budynku komendy. Jej samochód został zabezpieczony na parkingu strzeżonym. W Długopolu-Zdroju wpadł 31-latek, który nie dość, że nie miał prawa jazdy, to jeszcze jechał pod wpływem. Mężczyzna kierując samochodem osobowym, uderzył w donice znajdującą się przy wejściu do parku, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Niedługo później wpadł w ręce policji. Okazało się, że miał 1,2 promila alkoholu w organizmie.