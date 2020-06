Po dwóch latach strażacy w końcu mogą wyjeżdżać na akcje

Aktualnie bardzka OSP liczy 25 członków, z czego 16 jest w JOT (Jednostka Operacyjno – Techniczna) co znaczy, że mogą uczestniczyć w akcjach ratowniczych i technicznych.

Przypomnijmy, że działalność OSP została zawieszona w 2018 roku z powodu braku finansowania przez gminę. Wszystko przez brak zaufania do ówczesnych władz z powodu rzekomych nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić w jednostce. Burmistrz zarzucał ochotnikom nieprawidłowości w zarządzaniu finansami, czyli wypłacanie ekwiwalentu tym, którzy w akcjach nie brali udziału czy wysyłanie na akcję strażaków, którzy nie mieli odpowiedniego przeszkolenia. Sprawa z zawiadomienia włodarza gminy trafiła do prokuratury. 12 czerwca 2018 prokuratura umorzyła postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

Jednocześnie w Sądzie Rejestrowym KRS we Wrocławiu trwało rozpatrywanie skargi na nieprawidłowości w wyborze nowego zarządu.

-Tamten zarząd został przed sąd odsunięty. Wszystko dlatego, że został nieprawnie powołany. Zostało wtedy źle zorganizowane walne zebranie. Sąd zdecydował, że zostanie przywrócony stary zarząd, którego byłem prezesem i który działa teraz - mówi Radosław Sobieraj, prezes OSP Bardo.